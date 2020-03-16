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Попит на валютному аукціоні перевищив пропозицію від НБУ

Новини » Економіка     16.03.2020 - 13:22
Попит на валютному аукціоні перевищив пропозицію від НБУ
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ виставив аукціон 200 млн доларів, банки хотіли купити майже 260 млн доларів

Національний банк України на аукціоні з продажу валюти в понеділок, 16 березня, продав 130,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 258,90 млн доларів за курсом від 26,37 до 26,56 грн/долар.

У результаті НБУ продав 130,50 млн доларів, середньозважений курс склав 26,5425 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

За даними центробанку, 139,60 млн доларів було продано на двох аукціонах, які пройшли 12 і 13 березня, 39,00 млн доларів - з допомогою інтервенцій за кращим курсом, 803,00 млн доларів з допомогою інтервенцій за загальним курсом.

Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання. Протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% - з 24,92 до 26,09 грн/долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

Курс долара в обмінних пунктах подолав психологічну позначку НБУ продасть на аукціоні ще 200 млн доларів для підтримки гривні
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс доларакурс НБУ
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