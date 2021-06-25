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Міжбанк закрився значним зниженням курсу долара

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 17:11
Міжбанк закрився значним зниженням курсу долара Фото: курс долара різко впав на міжбанку (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанку 25 червня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії впав у продажу на 21 копійку - до 27,35 гривень за долар, курс в покупці - до 27,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 19 копійок - до 32,74 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,3300 - 27,3500 грн/долар, євро 32,7249 - 32,7461 грн/євро, російський рубль 0,3787-0,3791 грн/рубль.

Міжбанк закрився значним зниженням курсу долара

Зазначимо, 24 червня торги закрилися у діапазоні: долар 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.

Офіційний курс НБУ

Перед довгими вихідними Національний банк України трохи знизив офіційний курс долара. Зокрема курс встановлено на позначці 27,39 гривень за долар. Долар втратив 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і таким чином, американська валюта знову падає після зростання напередодні.

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