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Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    26.03.2019 - 10:40
Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,95 грн/долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 26,9200 - 26,9500 грн/долар, євро 30,4384 - 30,4696 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,9200    26,9500

EUR/UAH     30,4384    30,4696

RUB/UAH     0,4187      0,4194

Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 25 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9750 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5357 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4207 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,88 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 2688,9136 гривень за 100 доларів (-7,1799 гривень).

Курсу долара знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
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Теми: Курс долара
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