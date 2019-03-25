НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара знизився на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,88 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 2688,9136 гривень за 100 доларів (-7,1799 гривень).

При цьому курс долара на 25 березня становить 2696,0935 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,90 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 30,40 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,06 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 30,76 гривень за євро.