Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел еще на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,95 грн/доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 26,9200 - 26,9500 грн/доллар, евро 30,4384 - 30,4696 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9200 26,9500

EUR/UAH 30,4384 30,4696

RUB/UAH 0,4187 0,4194

Напомним, 25 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9750 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5357 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4207 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,88 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 2688,9136 гривен за 100 долларов (-7,1799 гривен).