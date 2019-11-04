Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 4 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8500 грн/долар, євро 27,6755 - 27,7176 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8100 24,8500 EUR/UAH 27,6755 27,7176 RUB/UAH 0,3915 0,3924

Нагадаємо, 1 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,8300 - 24,8700 грн/долар, євро 27,7251 - 27,7673 грн/євро, російський рубль 0,3905 - 0,3913 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,73 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на такому рівні: 2473,8144 гривень за 100 доларів (-8,0945 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4102,3 млн доларів.

Нагадаємо, населення України в жовтні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1413,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1504,8 млн доларів. Таким чином в жовтні чиста купівля валюти населенням становила 91,5 млн доларів, у той час як вересні спостерігалася чистий продаж (на 88,8 млн доларів).