Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 24,73 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7100 - 24,7300 грн/долар, євро 27,1266 - 27,1461 грн/євро, російський рубль 0,3796 - 0,3801 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7100 24,7300 EUR/UAH 27,1266 27,1461 RUB/UAH 0,3796 0,3801

Нагадаємо, 8 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,1362 - 27,1746 грн/євро, російський рубль 0,3785 - 0,3794 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,7021 гривень за 100 доларів (-16,0547 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, НБУ протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня для підтримання курсу гривні продав на міжбанку 200 млн доларів.

Керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі заявив, що НБУ не намагається фіксувати і не втручається з метою поставити якийсь тренд зміни курсу. За його словами, вся роль НБУ - не допустити надмірних і занадто різких коливань, оскільки це провокує паніку.