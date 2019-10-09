Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке до 24,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 27,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7100 - 24,7300 грн/доллар, евро 27,1266 - 27,1461 грн/евро, российский рубль 0,3796 - 0,3801 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7100 24,7300 EUR/UAH 27,1266 27,1461 RUB/UAH 0,3796 0,3801

Напомним, 8 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1362 - 27,1746 грн/евро, российский рубль 0,3785 - 0,3794 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 2470,7021 гривен за 100 долларов (-16,0547 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, НБУ в течение недели 30 сентября - 4 октября для поддержания курса гривны продал на межбанке 200 млн долларов.

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари заявил, что НБУ не пытается фиксировать и не вмешивается с целью задать некий тренд изменения курса. По его словам, вся роль НБУ - не допустить чрезмерных и слишком резких колебаний, поскольку это провоцирует панику.