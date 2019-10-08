Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,75 грн

Курс долара на міжбанку в продаж 8 жовтня 2019 року не змінився - 24,76 гривень за долар, курс купівлі - 24,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,17 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,1796 - 27,2236 грн/євро, російський рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7300 24,7650 EUR/UAH 27,1362 27,1746 RUB/UAH 0,3785 0,3794

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7600 грн/долар, євро 27,1796 - 27,2236 грн/євро, російський рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,7021 гривень за 100 доларів (-16,0547 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 8 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,04 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,66 (24,75 - 7 жовтня), продажу - 25,04 (25,17 - 7 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,00 (27,01 - 7 жовтня), продажу - 27,53 (27,65 - 7 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 7 жовтня), продажу 3,89 (3,89 - 7 жовтня) грн за 10 рублів.