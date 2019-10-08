НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,7021 гривень за 100 доларів (-16,0547 гривень).

При цьому курс долара на 8 жовтня становить 2486,7568 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,80 гривень за долар, курс купівлі до 24,76 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 1 копійки до 27,23 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,69 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 жовтня (24,88).

У той же час в обмінних пунктах України 8 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,04 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,66 (24,75 - 7 жовтня), продажу - 25,04 (25,17 - 7 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,00 (27,01 - 7 жовтня), продажу - 27,53 (27,65 - 7 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 7 жовтня), продажу 3,89 (3,89 - 7 жовтня) грн за 10 рублів.