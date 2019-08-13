Курс долара 13 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна валюта відновлює позиції

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу знизився на 7 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 28,46 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,08 (25,12 - 12 серпня), продажу - 25,36 (25,43 - 12 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,97 (28,03 - 12 серпня), продажу - 28,46 (28,56 - 12 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,57 - 12 серпня), продажу 3,97 (3,97 - 12 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,00-25,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,13 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,16 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж 12 серпня (25,15 гривень за долар). Таким чином, офіційний курс на 14 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, аналітик Альпарі Максим Пархоменко в коментарі РБК-Україна заявив, що на поточному тижні гривня буде знаходитися в коридорі 25,10 - 25,40 грн/долар

Зазначимо, з початку поточного тижня курс долара знаходиться у вузькому діапазоні 25,10-25,20 грн за долар на готівковому і на міжбанківському валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року 2019 року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9% і це кращий результат серед усіх національних валют світу. Серйозне зміцнення гривні пов'язують з рядом причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП.