Ситуація на валютному ринку: попит на долари зріс у два рази
Обмінний курс гривні на валютному ринку України упродовж плинного тижня перебував під посиленим тиском. Через посилення фактору військової загрози курс послабився на 2,5% до 29 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Цьому "сприяло" майже дворазове збільшення чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що частково задовольнявся інтервенціями Національного банку з продажу іноземної валюти, чистий обсяг яких за минулий тиждень становив 453 млн доларів", - додав Данилишин.
Як зазначив голова Ради НБУ, з початку року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 1,4 млрд доларів.
Відзначимо, Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,0 млн доларів і продав 503,0 млн доларів. Негативне сальдо склало 453,0 млн доларів.