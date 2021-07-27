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Курс долара на міжбанку закріпився нижче 27 гривень

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Вівторок 27 липня 2021 10:15
Курс долара на міжбанку закріпився нижче 27 гривень Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 27 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,95 гривень за долар, курс в покупці до 26,93 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,76 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 31,7370 - 32,7605 грн/євро, російський рубль 0,3646-0,3650 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку закріпився нижче 27 гривень

Нагадаємо, 26 липня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,8257 - 31,8493 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 26,9805 гривень за 1 долар (-0,0675 грн). При цьому курс долара на 26 липня становить: 27,048 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць. Нижче курс був тільки 16 червня - 26,92 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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