Курс доллара на межбанке закрепился ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,76 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,9300 - 26,9500 грн/доллар, евро 31,7370 - 32,7605 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,98 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 26,9805 гривен за 1 доллар (-0,0675 грн). При этом курс доллара на 26 июля составляет: 27,048 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за месяц. Ниже курс был только 16 июня - 26,92 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.