Курс долара впав нижче 27 гривень вперше за місяць

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 27 липня встановлено на такому рівні: 26,9805 гривень за 1 долар (-0,0675 грн). При цьому курс долара на 26 липня становить: 27,048 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за місяць. Нижче курс був тільки 16 червня - 26,92 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)