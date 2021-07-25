Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, зміцнення гривні прискорилося в четвер і особливо в п'ятницю. "Цьому сприяло підвищення облікової ставки НБУ на 0,5 п. п. до 8% у відповідь на прискорення інфляції. Додатковим позитивом стала інформація про можливе дорозміщення єврооблігацій на 500 млн доларів з погашенням у 2029 році", - сказав він.

Іосуб нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,29 до 27,19 грн (-0,4%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,24/27,26 до 27,03/27,05 грн (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,13/27,31 до 26,99 / 27,19 (-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.