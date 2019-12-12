Курс долара на міжбанку зафіксувався на низькому рівні

Курс долара на міжбанку у продажу 12 грудня 2019 року не змінився - 23,57 гривень за долар, курс купівлі - 23,54 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 26,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,5400 - 23,5700 грн/долар, євро 26,1858 - 26,2169 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3752 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5400 23,5700 EUR/UAH 26,1858 26,2169 RUB/UAH 0,3743 0,3752

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,5400 - 23,5700 грн/долар, євро 26,1105 - 26,1414 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3710 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 12 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 23,59 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,38 (23,47 - 11 грудня), продажу - 23,59 (23,67 - 11 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,89 - 11 грудня), продажу - 26,26 (26,28 - 11 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,44 - 11 грудня), продажу 3,76 (3,76 - 11 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,56 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2356,3276 гривень за 100 доларів (-4,0270 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 12 грудня - 2360,3546 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.