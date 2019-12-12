Курс долара продовжує знижуватися

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 23,60 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 23,59 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 26,26 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,38 (23,60 - 11 грудня), продажу - 23,59 (23,80 - 11 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (26,00 - 11 грудня), продажу - 26,26 (26,35 - 11 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 11 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 11 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,30-23,65 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 12 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійки до 23,58 гривень за долар, курс купівлі до 23,56 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 26,26 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 грудня довідковий курс на рівні 23,56 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 11 грудня (23,61). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних моментів для економіки України, ніж негативних.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що курс долара в наступному році навряд чи впаде до рівня 20 гривень. Відповідаючи на питання, ймовірно падіння курсу долара до рівня в 20 гривень, Милованов сказав: "Навряд чи, я думаю, що це фантастика. Ми можемо собі таке фантазувати, але 20 це малореально".