Курс долара на міжбанку виріс до 27,78 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Долар на міжбанку подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 22 листопада 2018 року виріс на 3 копійки до 27,78 грн/долар, курс купівлі до 27,73 грн/долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 31,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6575 - 31,6775 грн/євро, російський рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7600 27,7800

EUR/UAH 31,6575 31,6775

RUB/UAH 0,4237 0,42425

Нагадаємо, 21 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6040 - 31,6240 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 2774,5837 гривень за 100 доларів (-2,9061 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 22 листопада склала 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7419 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 20 листопада (27,7776 гривень за долар).