Курс долара на міжбанку виріс

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Долар на міжбанку подорожчав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 14 грудня 2018 року знизився на 15 копійок до 27,93 грн/долар, курс купівлі до 27,89 грн/долар. Курс євро зберігся на рівні 31,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9300 грн/долар, євро 31,4710 - 31,5134 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8900 27,9300

EUR/UAH 31,4710 31,5134

RUB/UAH 0,4176 0,4184

Нагадаємо, 13 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7400 - 27,7800 грн/долар, євро 31,4654 - 31,5108 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2783,7123 гривень за 100 доларів (-2,9883 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 14 грудня склала 27,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8268 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 13 грудня (27,8775 гривень за долар).