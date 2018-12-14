Курс доллара на межбанке вырос

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке подорожал на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 14 декабря 2018 года снизился на 15 копеек до 27,93 грн/доллар, курс в покупке до 27,89 грн/доллар. Курс евро сохранился на уровне 31,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8900 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,4710 - 31,5134 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8900 27,9300

EUR/UAH 31,4710 31,5134

RUB/UAH 0,4176 0,4184

Напомним, 13 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7400 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,4654 - 31,5108 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,83 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2783,7123 гривен за 100 долларов (-2,9883 гривен).

Справочное значение курса доллара на 14 декабря составило 27,82 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8268 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 13 декабря (27,8775 гривен за доллар).