НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 5 копійок

Довідкове значення курсу долара на 14 грудня склало 27,82 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8268 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 13 грудня (27,8775 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 27,83 грн/долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 32,00 гривень за євро.