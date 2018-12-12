НБУ підвищив довідковий курс долара

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Курс долара виріс на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 12 грудня склало 27,80 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8000 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 11 грудня (27,7124 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 31,45 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем не змінився - 27,96 гривень за долар, в покупці виріс на 2 копійки до 27,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 31,85 гривень за євро.