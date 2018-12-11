Курс долара на міжбанку знизився до 27,72 грн/долар

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Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 11 грудня 2018 року знизився на 2 копійки до 27,72 грн/долар, курс купівлі до 27,70 грн/долар. Курс євро знизився на 21 копійку до 31,42 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,70 - 27,725 грн/долар, євро 31,4007 - 31,4262 грн/євро, російський рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7000 27,7250

EUR/UAH 31,4007 31,4262

RUB/UAH 0,4166 0,4173

Нагадаємо, 10 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,72 - 27,74 грн/долар, євро 31,6174 - 31,6374 грн/євро, російський рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2771,3165 гривень за 100 доларів (-6,3659 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 11 грудня склало 27,71 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7124 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 10 грудня (27,7828 гривень за долар).