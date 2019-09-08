Аналітики спрогнозували курс долара наступного тижня

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс може повернутися до рівня 25 грн/долар

Протягом наступного тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн", - сказав він.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах ринку змінився різноспрямовано, а офіційний курс ще ріс, на інших сегментах ринку долар знизився на 0,1-0,3%. Причому більша частина цього зниження припала на п'ятницю.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,23 грн до 25,31 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,13/25,16 до 25,05/25,08 (-0,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 25,03/25,27 до 24,99/25,25 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою розширився з 1,0% до 1,1%.

Нагадаємо, голова Національного банку Яків Смолій 5 вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами. Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг. Крім того, на зміцнення гривні вплинуло зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Зазначимо, Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва наступного тижня - 9-15 вересня. НБУ планує обговорити на переговорах з місією параметри нової програми з Україною - терміни нової програми, її обсяг.