НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,51 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 липня встановлено на такому рівні: 2551,63 гривень за 100 доларів (-11,3747 гривень).

При цьому курс долара на 24 липня становить 2563,0047 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 липня в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,58 гривень за долар, курс купівлі - 25,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 28,58 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 25,75 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 25,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 28,83 гривень за євро.