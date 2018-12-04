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Курс долара на міжбанку знизився до 28,07 грн/долар

Новини » Фінанси    04.12.2018 - 17:53
Курс долара на міжбанку знизився до 28,07 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав ще на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 4 грудня 2018 року знизився на 11 копійок до 28,07 грн/долар, курс купівлі до 28,03 грн/долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 31,97 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0300 - 28,0700 грн/долар, євро 31,9289-31,9717 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0300     28,0700

EUR/UAH     31,9289     31,9717

RUB/UAH     0,4211       0,4219

Курс долара на міжбанку знизився до 28,07 грн/долар

Нагадаємо, 3 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 31,9360 - 31,9587 грн/євро, російський рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2812,5926 гривень за 100 доларів (-4,6812 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 4 грудня склало 28,14 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1458 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 3 грудня (28,1767 гривень за долар).

НБУ на 5 грудня встановив курс гривні на рівні 28,12 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,10 грн/долар
Теми: Курс долара
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