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НБУ на 5 грудня встановив курс гривні на рівні 28,12 грн/долар

Новини » Фінанси    04.12.2018 - 16:12
НБУ на 5 грудня встановив курс гривні на рівні 28,12 грн/долар
Фото: колаж (Pixabey)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2812,5926 гривень за 100 доларів (-4,6812 гривень).

При цьому курс долара на 4 грудня становить 2817,2738 гривень за 100 доларів.

НБУ на 5 грудня встановив курс гривні на рівні 28,12 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 4 грудня склало 28,14 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1458 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 3 грудня (28,1767 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 грудня 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,16 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,26 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,27 гривень за євро.

 

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,10 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 28,14 грн/долар
Теми: Курс долара
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