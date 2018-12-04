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НБУ знизив довідковий курс долара до 28,14 грн/долар

Новини » Фінанси    04.12.2018 - 12:22
НБУ знизив довідковий курс долара до 28,14 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара падає після зростання минулого тижня

Довідкове значення курсу долара на 4 грудня склало 28,14 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1458 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 3 грудня (28,1767 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 грудня 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,16 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,26 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 28,03 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 32,27 гривень за євро.

Готівковий курс долара продовжує знижуватися Курс долара на міжбанку виріс до 28,19 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурсы валютНаціональний банк України
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