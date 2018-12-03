Курс долара на міжбанку знизився до 28,16 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав ще на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 3 грудня 2018 року знизився на 4 копійки до 28,16 грн/долар, курс купівлі до 28,14 грн/долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 31,95 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 31,9360 - 31,9587 грн/євро, російський рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1400 28,1600

EUR/UAH 31,9360 31,9587

RUB/UAH 0,4229 0,4237

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9363 - 31,9675 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 2817,2738 гривень за 100 доларів (-5,0026 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 3 грудня склало 28,23 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1767 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 30 листопада (28,2311 гривень за долар).