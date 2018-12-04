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Курс доллара на межбанке снизился до 28,07 грн/доллар

Новости » Финансы    04.12.2018 - 17:53
Курс доллара на межбанке снизился до 28,07 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел еще на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 декабря 2018 года снизился на 11 копеек до 28,07 грн/доллар, курс в покупке до 28,03 грн/доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 31,97 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0300 - 28,0700  грн/доллар, евро 31,9289-31,9717 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0300     28,0700

EUR/UAH     31,9289     31,9717

RUB/UAH     0,4211       0,4219

Курс доллара на межбанке снизился до 28,07 грн/доллар

Напомним, 3 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 31,9360 - 31,9587 грн/евро, российский рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,12 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 декабря установлен на таком уровне: 2812,5926 гривен за 100 долларов (-4,6812 гривен).

Справочное значение курса доллара на 4 декабря составило 28,14 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1458 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 3 декабря (28,1767 гривен за доллар).

НБУ на 5 декабря установил курс гривны на уровне 28,12 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,10 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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