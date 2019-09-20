Курс долара на міжбанку продовжив падіння

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 16 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 20 вересня 2019 року знизився на 16 копійок до 24,42 гривень за долар, курс купівлі - 24,41 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок до 26,91 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4250 грн/долар, євро 26,8998 - 26,9139 грн/євро, російський рубль 0,3815 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4100 24,4250 EUR/UAH 26,8998 26,9139 RUB/UAH 0,3815 0,3819

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5500 - 24,5800 грн/долар, євро 27,1547 - 27,1879 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня, встановлений на такому рівні 2443,2618 гривень за 100 доларів (-18,4941 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 2461,7559 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) - 2438,2961 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 20 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,23 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,35 (24,52 - 19 вересня), продажу - 24,66 (24,75 - 19 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,78 (26,94 - 19 вересня), продажу - 27,23 (27,36 - 19 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,49 - 19 вересня), продажу 3,87 (3,87 - 19 вересня) грн за 10 рублів.