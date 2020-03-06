Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку

Курс долара на міжбанку в продажу 6 березня 2020 року зріс на 29 копійок до 25,01 гривень за долар, курс купівлі до 24,98 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 72 копійки до 28,38 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0100 грн/долар, євро 28,3498 - 28,3838 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0100 EUR/UAH 28,3498 28,3838 RUB/UAH 0,3654 0,3660

Нагадаємо, 5 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7000 - 24,7200 грн/долар, євро 27,6442 - 27,6666 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 6 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,86 гривень за долар, курс євро виріс на 27 копійок до 27,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,57 (24,56 - 5 березня), продажу - 24,86 (24,84 - 5 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,27 - 5 березня), продажу - 27,97 (27,70 - 5 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,46 - 5 березня), продажу 3,78 (3,81 - 5 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,92 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 24,9215 гривень за 1 долар (+0,1802 грн). При цьому курс долара на 6 березня становить 24,7413 гривень за 1 долар.