Курс долара перейшов до зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку наблизився до рівня 25 гривень за долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,86 гривень за долар, курс євро виріс на 27 копійок до 27,97 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,57 (24,56 - 5 березня), продажу - 24,86 (24,84 - 5 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,27 - 5 березня), продажу - 27,97 (27,70 - 5 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,46 - 5 березня), продажу 3,78 (3,81 - 5 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75 - 24,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 6 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,73 гривень за долар, курс купівлі 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 27,83 гривень за євро. До 13:00 долар подорожчав до рівня 24,94-96 гривень за долар, євро до 28,19-28,22 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 березня довідковий курс на рівні 24,87 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 5 березня (24,92 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків зміна уряду України в умовах глобальної епідемії коронавіруса і лихоманки на світових ринках може призвести до зростанню курсу долара до 27 гривень.