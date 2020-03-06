ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара перейшов до зростання

Новини » Фінанси     06.03.2020 - 13:02
Курс долара перейшов до зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку наблизився до рівня 25 гривень за долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,86 гривень за долар, курс євро виріс на 27 копійок до 27,97 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,57 (24,56 - 5 березня), продажу - 24,86 (24,84 - 5 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,27 - 5 березня), продажу - 27,97 (27,70 - 5 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,46 - 5 березня), продажу 3,78 (3,81 - 5 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75 - 24,90 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара перейшов до зростання

Міжбанк

Нагадаємо, 6 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 24,73 гривень за долар, курс купівлі 24,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 27,83 гривень за євро. До 13:00 долар подорожчав до рівня 24,94-96 гривень за долар, євро до 28,19-28,22 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 березня довідковий курс на рівні 24,87 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 5 березня (24,92 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків. За його словами, зміцнення гривні вдарило по експорту, але ніяк не позначилося на добробуті пересічних українців.

Відзначимо, за прогнозом аналітиків зміна уряду України в умовах глобальної епідемії коронавіруса і лихоманки на світових ринках може призвести до зростанню курсу долара до 27 гривень.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара НБУ на 6 березня знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся