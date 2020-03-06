Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Курс доллара на межбанке в продаже 6 марта 2020 года вырос на 29 копеек до 25,01 гривен за доллар, курс в покупке до 24,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 72 копейки до 28,38 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 28,3498 - 28,3838 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0100 EUR/UAH 28,3498 28,3838 RUB/UAH 0,3654 0,3660

Напомним, 5 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7000 - 24,7200 грн/доллар, евро 27,6442 - 27,6666 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 6 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 24,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 27,97 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,57 (24,56 - 5 марта), продажи - 24,86 (24,84 - 5 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,49 (27,27 - 5 марта), продажи - 27,97 (27,70 - 5 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,46 - 5 марта), продажи 3,78 (3,81 - 5 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 24,9215 гривен за 1 доллар (+0,1802 грн). При этом курс доллара на 6 марта составляет 24,7413 гривен за 1 доллар.