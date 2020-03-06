НБУ на 6 березня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 24,7413 гривень за 1 долар (-0,1495 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 24,8908 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 5 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизилися на 8 копійок до 24,76 гривень за долар, курс купівлі 24,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,54 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 5 березня довідковий курс на рівні 24,74 грн/долар, знизивши його в порівнянні з 4 березня (24,92 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 5 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 24,84 гривень за долар, курс євро знизився на 22 копійки до 27,70 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,56 (24,75 - 4 березня), продажу - 24,84 (25,01 - 4 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,27 (27,49 - 4 березня), продажу - 27,70 (27,92 - 4 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,47 - 4 березня), продажу 3,81 (3,83 - 4 березня) грн за 10 рублів.