Курс долара на міжбанку знову піднявся вище рівня 27 грн/долар

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 27,08 грн/долар, курс купівлі до 27,05 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійок до 30,49 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,0500 - 27,0800 грн/долар, євро 30,4583 - 30,4920 грн/євро, російський рубль 0,4183 - 0,4189 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0500 27,0800

EUR/UAH 30,4583 30,4920

RUB/UAH 0,4183 0,4189

Нагадаємо, 26 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,4481 - 30,4793 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 2698,0222 гривень за 100 доларів (+9,1086 гривень).