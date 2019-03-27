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Курс доллара на межбанке снова поднялся выше уровня 27 грн/доллар

Новости » Финансы    27.03.2019 - 10:45
Курс доллара на межбанке снова поднялся выше уровня 27 грн/доллар
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 27,08 грн/доллар, курс в покупке до 27,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копеек до 30,49 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,0500 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,4583 - 30,4920 грн/евро, российский рубль 0,4183 - 0,4189 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0500    27,0800

EUR/UAH     30,4583    30,4920

RUB/UAH     0,4183      0,4189

Курс доллара на межбанке снова поднялся выше уровня 27 грн/доллар

Напомним, 26 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,4481 - 30,4793 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,98 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 2698,0222 гривен за 100 долларов (+9,1086 гривен).

Курс доллара немного вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
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Темы: Курс доллара
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