Курс долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар

Долар підріс ще на 12 копійок

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 15 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 12 копеек до 27,04 грн/доллар, в покупке до 27,00 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 30,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8400 - 26,8900 грн/доллар, евро 30,3989 - 30,4502 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0500 27,0450

EUR/UAH 30,5969 30,6122

RUB/UAH 0,4134 0,4142

Напомним, 14 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700- 26,9200 грн/доллар, евро 30,3684 - 30,4142 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,71 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 2671,6488 гривен за 100 долларов (+1,3557 гривен).