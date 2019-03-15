Курс долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар

Фото: колаж (Pixabay)

Долар підріс ще на 12 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 15 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 12 копійок до 27,04 грн/долар, купівлі до 27,00 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 30,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8400 - 26,8900 грн/долар, євро 30,3989 - 30,4502 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0500 27,0450

EUR/UAH 30,5969 30,6122

RUB/UAH 0,4134 0,4142

Нагадаємо, 14 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3684 - 30,4142 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 2671,6488 гривень за 100 доларів (+1,3557 гривень).