Курс долара на міжбанку опустився нижче рівня 27 грн/долар

Міжбанківський курс долара знижується

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 25 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 26,97 грн/доллар, в покупке до 26,94 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0100 - 27,0400 грн/доллар, евро 30,6617 - 30,7076 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4148 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9450 26,9750

EUR/UAH 30,6202 30,6516

RUB/UAH 0,4129 0,4138

Напомним, 22 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0250 грн/доллар, евро 30,6047 - 30,6274 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4133 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,01 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 2701,7312 гривен за 100 долларов (+1,4682 гривен).