Курс долара на міжбанку росте на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,52 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 27,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5200 - 24,5600 грн/долар, євро 27,0283 - 27,0675 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5200 24,5600 EUR/UAH 27,0283 27,0675 RUB/UAH 0,3835 0,3845

Нагадаємо, 8 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 26,9947 - 27,0222 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,50 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 2450,1887 гривень за 100 доларів (-1,3929 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

Зазначимо, аналітики прогнозую протягом цього тижня зростання курсу долара до гривні. Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, на аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким.