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Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели

Новости » Финансы     11.11.2019 - 10:35
Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 27,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5200 - 24,5600 грн/доллар, евро 27,0283 - 27,0675 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5200

24,5600

EUR/UAH

27,0283

27,0675

RUB/UAH

0,3835

0,3845

Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели

Напомним, 8 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 26,9947 - 27,0222 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 2450,1887 гривен за 100 долларов (-1,3929 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-8 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

Отметим, аналитики прогнозирую в течение этой недели рост курса доллара к гривне. Как сказал в комментарии РБК-Украина Максим Пархоменко, аналитик Альпари, на аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке более чем в два раза НБУ на 11 ноября снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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