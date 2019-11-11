Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 27,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5200 - 24,5600 грн/доллар, евро 27,0283 - 27,0675 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5200 24,5600 EUR/UAH 27,0283 27,0675 RUB/UAH 0,3835 0,3845

Напомним, 8 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 26,9947 - 27,0222 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 2450,1887 гривен за 100 долларов (-1,3929 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-8 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

Отметим, аналитики прогнозирую в течение этой недели рост курса доллара к гривне. Как сказал в комментарии РБК-Украина Максим Пархоменко, аналитик Альпари, на аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким.