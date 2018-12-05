НБУ встановив на 6 грудня курс гривні на рівні 27,97 грн/долар

Курс долара знизився на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2797,5656 гривень за 100 доларів (-15,027 гривень).

При цьому курс долара на 5 грудня становить 2812,5926 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 5 грудня склало 27,97 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9770 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 4 грудня (28,1458 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 27,99 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 31,70 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 24 копійки до 32,03 гривень за євро.