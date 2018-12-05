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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,98 грн/долар

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 13:37
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,98 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Міжбанківський курс знижується

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 5 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,98 грн/долар, купівлі до 27,96 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 31,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 31,6872 - 31,7098 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9600    27,9800

EUR/UAH     31,7485    31,7656

RUB/UAH     0,4189       0,4195

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,98 грн/долар

Нагадаємо, 4 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,0300 - 28,0700 грн/долар, євро 31,9289-31,9717 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 грудня встановлено на такому рівні: 2812,5926 гривень за 100 доларів (-4,6812 гривень).

Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,70 грн/долар НБУ знизив довідковий курс долара до 27,97 грн/долар
Теми: Курс долара
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