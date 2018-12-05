Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,98 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Межбанковский курс снижается

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 5 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,98 грн/доллар, в покупке до 27,96 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 31,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,9700 - 27,9900 грн/доллар, евро 31,6872 - 31,7098 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9600 27,9800

EUR/UAH 31,7485 31,7656

RUB/UAH 0,4189 0,4195

Напомним, 4 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,0300 - 28,0700 грн/доллар, евро 31,9289-31,9717 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,12 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 декабря установлен на таком уровне: 2812,5926 гривен за 100 долларов (-4,6812 гривен).