Курс долара на міжбанку 17 серпня залишився на рівні 27,78 гривень/долар

Євро подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 17 серпня 2018 року залишився на рівні закриття минулих торгів - 27,78 грн/дол, курс в покупці також залишився на позначці, аналогічній минулого дня - 27,75 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки - до 31,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6683 - 31,6997 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,7500 27,7800

EUR/UAH 31,6683 31,6997

RUB/UAH 0,4118 0,4126

Нагадаємо, 16 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6405 - 31,6692 грн/євро, російський рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Відзначимо, 17 серпня в обмінних пунктах України сьогодні о 10:20 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,06 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,68 гривень за долар. Порівняно з даними 16 серпня курс євро в продажу зріс на 24 копійки - до 32,04 гривень за євро.

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн для підтримки курсу гривні. Було оголошено аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок. В результаті НБУ продав 66,6 млн, задовольнивши 22 заявки. Середньозважений курс за результатами торгів склав 27,4619 гривень за долар.