Курс долара на міжбанку 16 серпня виріс до 27,78 гривень/долар

Новини Фінанси 16.08.2018 - 17:30
Курс долара знову виріс (Колаж РБК-Україна)
Курс долара знову виріс (Колаж РБК-Україна)

Євро подорожчав на 56 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 16 серпня 2018 року підвищився на 26 копійок - до 27,78 грн/дол, курс в покупці також підвищився на 26 копійок до 27,75 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 56 копійок - до 31,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6405 - 31,6692 грн/євро, російський рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Валюти           Bid           Offer

USD/UAH       27,7500    27,7800

EUR/UAH       31,6405    31,6692

RUB/UAH       0,4156      0,41625

Курс долара на міжбанку 16 серпня виріс до 27,78 гривень/долар

Нагадаємо, 15 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4900 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0746 - 31,1086 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Відзначимо, 16 серпня в обмінних пунктах України курс долара сьогодні о 15:55 в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 31 копійку - до 27,90 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,56 гривень за долар. Порівняно з даними 15 серпня курс євро в продажу зріс на 27 копійок - до 31,81 гривень за євро.

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн для підтримки курсу гривні. Було оголошено аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок. В результаті НБУ продав 66,6 млн, задовольнивши 22 заявки. Середньозважений курс за результатами торгів склав 27,4619 гривень за долар

НБУ на 17 серпня послабив курс гривні до 27,67 грн/долар Готівковий курс долара в продажу досяг 27,90 грн/долар
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