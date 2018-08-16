Курс долара на міжбанку 16 серпня виріс до 27,78 гривень/долар

Євро подорожчав на 56 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 16 серпня 2018 року підвищився на 26 копійок - до 27,78 грн/дол, курс в покупці також підвищився на 26 копійок до 27,75 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 56 копійок - до 31,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6405 - 31,6692 грн/євро, російський рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,7500 27,7800

EUR/UAH 31,6405 31,6692

RUB/UAH 0,4156 0,41625

Нагадаємо, 15 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4900 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0746 - 31,1086 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Відзначимо, 16 серпня в обмінних пунктах України курс долара сьогодні о 15:55 в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 31 копійку - до 27,90 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,56 гривень за долар. Порівняно з даними 15 серпня курс євро в продажу зріс на 27 копійок - до 31,81 гривень за євро.

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн для підтримки курсу гривні. Було оголошено аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок. В результаті НБУ продав 66,6 млн, задовольнивши 22 заявки. Середньозважений курс за результатами торгів склав 27,4619 гривень за долар