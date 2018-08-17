Курс доллара на межбанке 17 августа остался на уровне 27,78 гривен/доллар

Евро подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 17 августа 2018 года остался на уровне закрытия прошлых торгов - 27,78 грн/долл, курс в покупке также остался на отметке, аналогичной прошлого дня - 27,75 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки - до 31,70 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6683 - 31,6997 грн/евро, российский рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7500 27,7800

EUR/UAH 31,6683 31,6997

RUB/UAH 0,4118 0,4126

Напомним, 16 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6405 - 31,6692 грн/евро, российский рубль 0,4156 - 0,41625 грн/рубль.

Отметим, что 17 августа в обменных пунктах Украины сегодня в 10:20 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,06 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился до 27,68 гривен за доллар. По сравнению с данными 16 августа курс евро в продаже вырос на 24 копейки - до 32,04 гривен за евро.

Национальный банк Украины на межбанковском рынке 14 августа продал еще 66,6 млн для поддержки курса гривны. Был объявлен аукцион объемом до 100 млн долларов, на который подали 46 заявок. В итоге НБУ продал 66,6 млн, удовлетворив 22 заявки. Средневзвешенный курс по результатам торгов составил 27,4619 гривен за доллар.