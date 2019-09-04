Курс долара 4 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар трохи подешевшав

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,31 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 27,88 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,10 (25,13 - 3 вересня), продажу - 25,31 (25,36 - 3 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,43 (27,41 - 3 вересня), продажу - 27,88 (27,87 - 3 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 3 вересня), продажу 3,84 (3,88 - 3 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,60 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 27,75 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,25 гривень за долар, знизивши його порівняно з 3 вересня (25,30). Таким чином, офіційний курс на 5 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку. У серпні чиста купівля валюти населенням становила 96,9 млн доларів, у той час як липні вона була на рівні 93,6 млн доларів, а в червні і травні спостерігалався чистий продаж (на 176 млн доларів і 24,6 млн доларів відповідно).

За даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішнім, так і зовнішнім. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.